TREVISO - E venne il giorno in cui Francesco Moser ritornò in prima pagina. Non per una maglia rosa o per un premio viticolo, ma per una rivelazione speciale. Di Ignazio e Cecilia le cronache da ieri non si occupano più: la coppia dell'anno è quella composta da Moser senior e la trevigiana Mara Mosole. In molti sussurravano da mesi che una dama bianca in realtà ci fosse. E non da oggi, ma dall'epoca del Covid. Nessuno aveva mai fatto il suo nome. Ma, col senno di poi, la presenza sempre più fitta di Francesco Moser nella Marca, e alcune immagini che li ritraggono felici, healty e super ginnici, in manifestazioni sportive o in gare sulle due ruote, tradiscono una consuetudine che era diventata affettuosa amicizia. Alla fine è stato proprio l'ex campione, con la disarmante schiettezza che lo ha sempre contraddistinto, a dirlo senza giri di parole. «Sì, a 71 anni sono di nuovo innamorato». Ha raccontato la passione comune per le due ruote, la nuova relazione fatta anche di trasferte. La notizia è presto detonata nella Marca Trevigiana, regno di Remo Mosole, che oggi a tutti gli effetti diventa il quasi suocero di Francesco Moser. Ma la famiglia non desidera commentare. Non subito almeno. Forse non c'è nulla da aggiungere a quanto spiegato da Moser. Mara, classe 1968, definita da Moser «una ragazza che è più o meno come me» è un'ex ciclista professionista, oggi impegnata nell'azienda paterna. Bionda, fisico atletico, immutata passionaccia per la due ruote, si definisce ex ciclista veloce e lavoratrice a tempo perso. I suoi social sono pieni di foto divertenti e irrituali in bici, e -negli ultimi mesi- includono anche la presenza di Moser.

La carriera intensa

Mara Mosole vanta una carriera breve ma intensa cominciata nel 1984, quando vince il campionato nazionale Allievi su strada. Un inizio al fulmicotone al quale seguirono, l'anno successivo, due piazzamenti d'onore, e altri successi e piazzamenti fino al 1990, con 4 presenze ai Mondiali. Oggi Mara è anche promotrice e anima dell'attività giovanile del Gs Mosole, squadra di giovanissimi. Sui suoi social racconta una vita fatta di sport, amicizia e inclusione da Breda di Piave al Trentino e ritorno, con viaggi e trasferte che hanno sempre con denominatore comune il ciclismo. Moser conosce la famiglia di Mara da sempre, frequenta la casa di Remo Mosole da anni e di fatto ha visto crescere la passione ciclistica in lei. Ma questo incontro, arrivato con tempi così ampi, deve avere sorpreso entrambi. Le gare vintage, l'Eroica, e forse lo sguardo è cambiato. Ora il gossip si contende le vicende di due Moser: Ignazio e il promesso matrimonio con Cecilia Rodriguez ha tenuto banco per mesi, anche nella notizia del raffreddamento tra i due che oggi sembra rientrato. Ma l'outing dello Sceriffo non ha pari, nè eguali. Soprattutto per le modalità e i tempi in cui è avvenuto. Con garbo, e senza squilli di tromba. Ha scelto i tempi giusti Moser, ha scandito le tappe della conclusione del suo matrimonio nel pieno rispetto. E poi, in una condizione di vita nuova, ha incontrato Mara in modo nuovo. Per il mondo degli addetti ai lavori nordestini non è forse una novità eclatante. Di una figura femminile accanto all'ex campione si parlava negli ultimi tempi. Ma per le cronache lo è: la notizia è rimbalzata sui principali quotidiani e magazine. Dopo gli amori del (non più) giovane Messner ecco Francesco. Così il Moser nazionale, tra un libro e un'etichetta di successo, ha colpito ancora regalando una lezione sul tempo che passa e il desiderio di vivere sempre in pienezza. I tifosi non dimenticheranno mai le vittorie che hanno fatto battere il cuore a intere generazioni. Oggi Francesco Moser non ha nascosto la sua voglia di felicità. Guadagnando questa volta gli onori non della maglia, ma della cronaca rosa.