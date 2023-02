Campioni dello sport (e non solo): "lezioni" di Francesco Moser e Romano Battisti al Master Sbs in Ghirada

TREVISO - Grande giornata ieri - 22 febbraio - in Ghirada per il Master universitario in Strategie per il Business dello Sport (corso post laurea nato da collaborazione tra Verde Sport e università Ca’ Foscari). Una trentina di giovani aspiranti manager hanno avuto il piacere di assistere alle lectio magistralis di due campioni dello sport: il grande velista Romano Battisti, sailor di Luna Rossa, e il leggendario Francesco Moser, indimenticato mito del ciclismo e ora patron di due aziende top nel settore delle biciciclette, dove gioca ovviamente "in casa", ma anche del vino dove ha concretizzato una grande tradizione della sua famiglia trentina.



A completare il parterre de rois è stato il moderatore e "cerimoniere": il manager dei Campioni e docente (da ben 18 anni) Andrea Vidotti

In esposizione la bici Moser by Fantic Motor. Nel pomeriggio visita e intervento anche del vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi.