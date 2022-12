Giornata del Veterano, Moser "superAtleta" nobilita l'evento Unvs. Tutti i premiati

TREVISO - Davvero difficile immaginare una festa del Veterano più partecipata e riuscita di quella andata in scena ieri - 5 dicembre - a Palazzzo Giacomelli di Treviso, sede di Unindustria: E non soltanto perchè nobilitata dalla presenza di un campione come Francesco Moser (arrivato addirittura in anticipo da Trento), ma per l'emozione e commozione che hanno suscitato le storie sportive e umane di tanti premiati.

Era la Giornata dell'Unvs (Unione Veterani dello Sport) che tradizionalmente premia gli "Atleti dell'anno". Dopo il biennio di pandemia, la benemerita del Coni ha concretizzato il lavoro delle sezioni di Treviso e Venezia - coordinate dai vertici Unvs, la delegata regionale Flaminia Campi e il past president Prando Prandi - per valorizzare le eccellenze sportive della regione in una location davvero prestigiosa, sede di Assindustria Treviso/Venezia.

Moser SuperOspite e SuperAtleta



Nelle scorse edizioni lo speciale premio “Superatleta” era andato a campioni come Sara Simeoni, Rossano Galtarossa e Giovanni Battaglin, stavolta ha rubato la scena il più grande ciclista italiano di ogni tempo unendo idealmente tutto il Nordest.

Sulla palco - dopo i saluti del vicesindaco Andrea De Cecchi e del presidente Coni provinciale, Mario Sanson - sono saliti l'ex calciatore Gabriele Geretto (ora AD della casa di cura Giovanni XXIII di Monastier) per premiare Paolo Barbisan, presidente della Polisportiva Disabili della Marca trevigiana, poi i vari vertici Unvs delle sezioni provinciali per consegnare le opere in vetro del maestro trevigiano Barbieri: Luciana Montelatici e l'associazione POL.HA.C. di Conegliano (per Treviso), Francesca Talamo e Gaia Visentin (per Venezia), Maurizio Schiavon e Federico Schiavon (per Padova), Aldo Primon e l'ipovedente Loris Bordin (per Bassano). Premio speciale al Past President e notissimo avvocato berico Claudio Pasqualin per l'intensa carriera sportiva come manager e procuratore di tanti campioni (Del Piero in primis) e, a sua volta, campione del pedale anche fra i Master. Proprio per questo è stato davvero divertente il suo siparietto col "collega" e amico Francesco Moser che lo ha battuto a Gabicce e Pergine, ma - per farsi... perdonare - gli ha consegnato il premio Unvs.

Renzo Benedetti è stato il premiato per la sezione di Verona, la più storica dell'Unvs veneto che proprio quest'anno ha festeggiato i 100 anni di attività.

Il premio “Giorgio Mazzanti” e il Mouse di cristallo

Nel contesto di queste premiazioni, secondo tradizione, è stato assegnato il premio “Giorgio Mazzanti” al giornalista trentino Diego De Carli (inviato Ansa e comunicatore di lungo corso) che prende idealmente e meritatamente il testimone dal friulano Bruno Pizzul (ultimo premiato nel 2019). Sempre secondo tradizione il mouse di cristallo è andato alla trevigiana Maria Pia Zorzi, volto noto della Rai.

Infine riconoscimento all'altra trevigiana volto delle tv, Nelly Pellin, coinvolta anche nell'organizzazione perfetta di un evento che si è concluso nel migliore dei modi con la lunga chiacchierata di Moser col presidente uscente della sezione di Venezia, Gigi Bignotti (successore sarà il veenziano doc Sauro Corò, allenatore-giocatore dei Black Lyons).

Il 71enne campione di Palù di Giovo ha poi nobilitato anche la cena sociale di trevigiani e veneziani "Da Fernanda" a Silea dove si è esibito in una sciabolata della Magnun del suo spumante "Moser 51,151", etichetta celebrativa del record dell'ora entrata secondo gli enologi nelle top ten dei brindisi per le prossime festività.