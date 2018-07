Festa e fiori per i 108 anni della castellana Amabile Giacomazzi

di Maria Chiara Pellizzari

CASTELFRANCO - Grande festa al centro per anziani Domenico Sartor: oggi, la castellana Amabile Giacomazzi, ospite della struttura dal 2004, raggiungerà il più che ragguardevole traguardo delle 108 candeline, aggiudicandosi il titolo della seconda residente più longeva della provincia di Treviso. Il primato è infatti a oggi detenuto da una signora residente a Trevignano che va per i 109 anni. Classe 1910, nata nella città di Giorgione, dove ha sempre vissuto, la signora Amabile in giovinezza si è specializzata nella cura dei più piccoli, lavorando come bambinaia.