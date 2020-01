Ultimo aggiornamento: 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTIVOLE (TREVISO) - Incidente tra une un'auto oggi, 27 gennaio, ad Altivole, in provincia di Treviso. Lo schianto è avvenuto in via Montello, ferita la ragazza alla guida dell'auto. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, 118, polizia municipale.