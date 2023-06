MOGLIANO VENETO/JESOLO - «Aggredita da un turista alterato e nessuno mi ha aiutata». La denuncia è di una donna di 50 anni, residente a Mogliano Veneto, per una brutta avventura avvenuta l’altro ieri nella zona spiaggia di piazza Brescia. «Lo voglio segnalare pubblicamente perché quanto mi è capitato è stato veramente brutto e spero che non venga vissuto da nessun’altra donna», ha detto ieri con la voce ancora tremolante per il terrore del ricordo.

IL RACCONTO

«Mi trovavo in spiaggia con mia figlia ed una mia amica: frequento Jesolo da una quindicina d’anni e mi sono sempre trovata bene. Mi alzo per andare in bagno quando vengo avvicinata da un uomo: pantaloncini jeans e maglia molto colorata, mi mette una mano sulla tasca del telefonino, cosa che mi fa girare di scatto. Con un italiano ostentato, dice di restituirgli i 200 euro che sosteneva gli avessi rubato. Io grido, invoco aiuto e lui si allontana». Ma la cosa non finisce qua. La signora va al bagno ma, all’uscita, ritrova quell’uomo. «Mi rimette le mani sui pantaloncini, quasi a volerli togliere, sostenendo che i soldi che gli avrei rubato li nascondevo nel costume da bagno. Mi spinge contro i servizi, mi mette una mano sul collo, ma riesco a divincolarmi e ad urlare. La mia amica gli grida di lasciarmi stare. Lui se ne va, ma purtroppo nessuno mi ha soccorso, nessuno mi ha aiutato, è stata una sensazione molto brutta». La donna ha chiamato la Polizia, cui ha segnalato l’accaduto riferendo che l’uomo pareva in stato di alterazione alcolica, fuori di sè. Forse aveva veramente subito un furto e aveva equivocato su chi fosse stato o magari era in preda all’alcol. Di certo una brutta avventura per la turista. «Ho vissuto anche a Roma e Londra, ma una cosa così non mi era mai capitata, tanto più nei quindici anni di frequentazione di Jesolo. L’ho voluta segnalare affinchè non possa più succedere».