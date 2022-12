TREVISO - Sempre meno case in affitto. Nel centro storico di Treviso oggi non si arriva a 60 alloggi disponibili. Un numero confermato anche dalle vetrine online delle maggiori agenzie immobiliari. Non solo. Per più di 8 su 10 viene richiesto un canone che supera gli 800 euro al mese. Non una cosa da poco per chi deve muoversi in modo bilanciato per arrivare alla fine del mese, a cominciare dai giovani. E non c’è paragone con il numero di case messe in vendita: solamente nella zona centrale del capoluogo della Marca sono più di 450. Un totale che supera di sette volte quello degli alloggi in affitto. Insomma, il canone mensile in centro non tira. A meno che non sia maxi. È questo il quadro attuale all’interno delle mura.

LE OFFERTE E LE ZONE

Qualche esempio? Immobiliare.it propone 57 alloggi in affitto nel centro di Treviso. Solo sette rimangono sotto agli 800 euro al mese. Si va dai 400 euro al mese per un monolocale da 40 metri quadrati nella zona di piazzale Burchiellati fino ai 2.700 euro per un appartamento che si affaccia su piazza dei Signori e ai 3mila euro per un attico in zona Pescheria. Idealista evidenzia 55 case in affitto in centro. Una dozzina sotto la soglia degli 800 euro al mese. Il più economico è una monolocale indicato nella zona di piazza San Vito a 500 euro al mese. I due più cari, invece, sono una villa da 700 metri quadrati all’interno delle mura proposta in affitto per 12mila euro al mese e un appartamento nella zona di piazza Pola a 4.200 euro al mese. A chiudere, Casa.it mette in elenco 45 alloggi in affitto in centro. « Ormai si fatica a trovare alloggi in affitto in città, anche piccolissimi, perché i costi sono schizzati alle stelle. L’effetto è che i proprietari che hanno la possibilità non intendono investire cifre importanti per la ristrutturazione di immobili che poi non promettono un ritorno – fa il punto Giorgio Granello, vicepresidente di ConfAssociazioni, la confederazione delle associazioni professionali, laureato in Scienze giuridiche, iscritto al collegio dei geometri e consulente tecnico del tribunale di Treviso – così si guarda altrove, a partire dall’hinterland. Gli alloggi che vanno all’asta, in particolare, vengono tutti venduti. Gli investitori fanno i lavori strettamente necessari e poi li mettono nel mercato a cifre più contenute » .

INVESTIMENTI IMPOSSIBILI