Adriano Panatta riceve un'offerta per vendere il Racquet club di Treviso: «Proposta rifiutata senza nemmeno trattare»

TREVISO - Un’offerta è arrivata, pochi giorni fa. Ma è stata rispedita al mittente. Adriano Panatta, la leggenda del tennis italiano che ha scelto di vivere a Treviso, ammette di aver ricevuto, e subito declinato, la proposta di cedere il suo Racquet Club. In città da qualche tempo si è sparsa la voce che il club, un piccolo gioiello dove poter giocare a tennis, padel, andare in piscina, al ristorante o accedere al centro benessere e tutto di qualità elevata, fosse in vendita. E sono anche circolate alcune cifre: 6 milioni il valore dato dalla proprietà al club, due milioni quelli offerti.

E rifiutati.



LA REPLICA

Panatta, come sempre gran signore, non si nasconde. Ma corregge il tiro e spazza l’orizzonte dagli equivoci: «Qui non è in vendita niente - precisa - a Treviso si ama molto parlare, chiacchierare. Ma, per quanto ci riguarda, non c’è proprio nulla. Non abbiamo mai messo in vendita niente di niente. Anzi: il club va benissimo, piace. E abbiamo intenzione di tenercelo stretto per molti e molti anni». Però, altrettanto schiettamente, ammette che l’interesse di qualcuno c’è stato: «Non lo nego, abbiamo ricevuto un’offerta per vendere tutto. Ma abbiamo detto subito di no. Non abbiamo nemmeno parlato. Ci hanno chiesto e abbiamo subito risposto che non eravamo interessati». E chi avrebbe fatto questa proposta? La piazza mormora di un grosso imprenditore interessato a una struttura moderna, diventata subito punto di riferimento per una clientela che ama lo sport, la comodità e che può anche spendere. Ma si tratta di voci, sussurri che da sempre alimentano l’anima più pettegola della trevigianità. Panatta invece alza un muro di riservatezza: «No, no. Per rispetto non dico chi ha avanzato la proposta e, men che meno, a quanto ammontava l’offerta. Ribadisco solo che l’abbiamo rifiutata. È stato esclusivamente un abboccamento che si è concluso subito. Non c’è stata proprio nessuna trattativa. Non siamo interessati a vendere. Si mettessero tutti il cuore in pace: vogliamo tenerci tutto ancora per molto tempo».



LA STRUTTURA

Il Racquet Club si estende su una superficie di due ettari con sei campi da tennis, sei da padel, un’area wellness, un ristorante, una scuola per adulti e per bambini. E in estate diventa pure centro estivo per insegnare il tennis ai più piccoli. Inoltre è molto frequentato anche per il ristorante e per la club house. E attira l’interesse di chi vorrebbe investire. Ma Panatta, a cedere, non ci pensa proprio.