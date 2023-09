Panatta a Radio 2: «Il tradimento di Mita Medici con Loredana Bertè? Ancora me ne vergogno, persi la testa»

Nel corso del programma di Rai Radio2 "Touché" condotto da Paola Perego e Adriano Panatta, l'arrivo dell'ospite Paolo Bertolucci è stata occasione per rispolverare confessioni e vecchi tradimenti da parte dell'ex tennista.

«Eravamo una coppia di fatto, vivevamo insieme, io cucinavo e lui lavava i piatti» ha esordito Panatta nel salutare l'amico ed ex collega Bertolucci. «Se abbiamo mai litigato?», raccontato lui, «Certo, in campo.

La confessione

Nel corso del programma radiofonico, in onda la domenica pomeriggio di Rai Radio2 dalle 18.00 alle 19.30, si è poi parlato di tradimento e dei suoi segnali: «Se l'uomo che tradisce inizia ad andare in palestra e a dimagrire, allora vuol dire che le nostre compagne possono stare tranquille», ha scherzato Bertolucci. E, sul tema, Paola Perego ha colpito nel segno interrogandi Panatta: «Si è parlato sui giornali della tua storia con Mita Medici. Raccontaci qualcosa».

Il campione del tennis ha ammesso: «Di questa cosa ancora me ne vergogno. Stavo con Patrizia (Mita Medici). Stavamo insieme da un po', eravamo giovani. Lei stava facendo un tour, una sera dopo teatro eravamo a cena e arrivò Loredana Bertè. Io quella sera ho perso la testa. Sono stato proprio un mascalzone, mi sono sempre pentito di questa cosa. Patrizia è una ragazza stupenda. Non si fanno queste cose - ha ammonito gli ascoltatori - Lo dico a tutti quelli che ci ascoltano. Sono serio. Non bisogna farlo, mai».