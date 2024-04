Simona Ventura e la paralisi facciale, di nuovo in onda a “Citofonare Rai 2”. Poi è costretta a lasciare: «C'ho provato»

Simona Ventura, icona della televisione italiana, ha voluto dimostrare ancora una volta la sua dedizione al lavoro, presentandosi di nuovo alla conduzione di “Citofonare Rai 2”, al fianco della collega Paola Perego, questa mattina (domenica 14 aprile), con una visibile paralisi facciale che coinvolge metà del suo viso.

La paralisi

La conduttrice aveva chiarito l'origine della sua paralisi facciale la scorsa settimana, spiegando che si era svegliata con la parte sinistra del viso bloccata, ma che non si trattava di nulla di neurologico. Secondo i medici, il trattamento da seguire è a base di cortisone per una settimana e di un antivirale, che aiuti a guarire l'infiammazione che presumibilmente è in corso. Le è stato consigliato anche di assumere vitamine.

La preoccupazione dei fan

La frase «mai mollare», pronunciata dalla Ventura stessa, non è bastata a placare la preoccupazione dei fan per la sua salute. In molti, tramite commenti sui social media, suggeriscono alla conduttrice di prendersi una pausa per recuperare completamente. «Ci vuole riposo con il viso così», commenta un utente, mentre un altro aggiunge: «Non scherzare Simo, te lo consiglia una che purtroppo ha attraversato questa esperienza. HAI BISOGNO DI RIPOSO». Anche il compagno della Ventura e futuro marito, Giovanni Terzi, ha lasciato un messaggio affettuoso sotto al post Instagram di Simona: «Ti amo ogni istante di più … ti amerò per oltre».

L'abbandono della trasmissione

Alla fine Simona è costretta ad arrendersi. La collega Paola Perego, dopo aver definito la Ventura "stoica" per aver voluto comunque partecipare alla puntata, spiega che «è in difficoltà e in poche si sarebbero presentate così». Simona dice: «C'ho provato, ma devo riposare» e abbandona lo studio, dando l'appuntamento alla prossima settimana.