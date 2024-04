Belve, Mara Maionchi contro Tiziano Ferro: «L'ho aiutato a diventare quello che è, ma lui non è stato riconoscente»

Mara Maionchi, ospite dell'ultima puntata della stagione di Belve, manda una frecciata a Tiziano Ferro. Francesca Fagnani, nel corso dell'intervista che andrà in onda il 30 aprile su Rai2, ha chiesto alla produttrice discografica se qualcuno «non ha capito che incontrarla è stata una fortuna».

Domanda a cui la Maionchi inizialmente cerca di rispondere con diplomazia: «Non vorrei fare nomi per non essere scortese, però qualcuno non l'ha capito». Ma la Fagnani non ci sta: «Non mi diventi diplomatica tutto insieme stasera per la prima volta».

Francesca Pascale ringrazia Fagnani, Paola Turci: «Non sono gelosa ma...»

E così Mara Maionchi vuota il sacco, facendo il nome del cantante di Latina: «Secondo me Tiziano Ferro non l'ha capito tanto. Perché non ha pensato che sia io che mio marito lo abbiamo aiutato a essere quello che alla fine in parte è. Ma non è importante, non è d’obbligo avere della riconoscenza».

Mara Maionchi e la scoperta di Tiziano Ferro

In una vecchia intervista l'ex giudice di X Factor raccontò di aver scoperto Tiziano Ferro quando aveva solo 18 anni, chiudendogli le porte in faccia più di una volta prima di dargli l'occasione che gli ha permesso di spiccare il volo: «Veniva a far sentire le sue canzoni a me e si sentiva continuamente dire "no, fa schifo, non va bene", due volte a settimana. Facendo avanti e indietro da Latina. Poi quando abbiamo ascoltato Tiziano in classifica in Italia e in Francia… è stato un regalo».

L'INFANZIA DI MARA

C’è spazio per parlare anche di una parte più inedita della vita di Mara Maionchi, ovvero l’infanzia e il conflittuale rapporto con la madre che non andò neanche al suo matrimonio:«“Non è venuta perché ha detto che a lei i matrimoni facevano tristezza. Mamma era strana, non era una donna affettuosa, però è stata molto forte». La Fagnani allora chiede: «Ma a lei è andato bene così, oppure le è mancato qualcosa?« e la Maionchi confessa: «Qualcosa mi è mancato, l’ho sollecitata tutta la vita a darmelo l’affetto, un abbraccio, una cosa… ma lei non ce l’aveva. E l’ho capito dopo. Ognuno è come è».