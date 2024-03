Simona Ventura, pace fatta con Mara Venier dopo sette anni: «Abbiamo dato retta a troppe chiacchiere»

Dalla lite con Mara Venier alle nozze con Giovanni Terzi, Simona Ventura si è raccontata oggi in diretta su Rai 1. Ospite di "Domenica In" insieme al futuro marito, la conduttrice ha ripercorso i suoi ultimi anni, dalla partecipazione a "Ballando con le stelle" ad all'organizzazione del matrimonio.

Simona Ventura, chi è la showgirl oggi a Domenica In: lavorava come contabile, ha partecipato a Miss Universo, ha una figlia adottiva

Il chiarimento

«Non ci siamo parlate per 7-8 anni». È iniziata così l'intervista di Mara Venier a Simona Ventura, ospite oggi a "Domenica In". «Non ricordo neanche più perché avevamo litigato. Siamo state amiche, poi ci siamo allontanate, forse abbiamo dato retta a troppe chiacchiere.

Siamo due testone e abbiamo creduto alle parole degli altri, ci siamo cascate. Quando due persone non comunicano questo succede nei matrimoni e nelle amicizie, la non comunicazione dà adito a tutti ad infilarsi e dire delle grandi cretinate. E noi che siamo delle boccalone ci cascavamo», ha risposto la Ventura, elogiando poi il lavoro della collega, esempio di conduzione al femminile.

La lite

Inizialmente grandi amiche, le due avrebbero iniziato a lanciarsi attacchi a distanza già a partire dal 2015. In quel periodo Simona Ventura era legata sentimentalmente al figlio di Nicola Carrato, marito di Mara Venier. In un'intervista in radio Simona aveva detto: «Divido le persone in due categorie, quelle perbene e quelle blatte». Una frase, questa, a cui Mara Venier aveva replicando duramente: «Poverina Simona, non credo parlasse di me, vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta. Chi dice queste cose è cattivo ma capisco Simona, ci è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro mentre lei è dovuta andare a Tirana». Un anno dopo, la conduttrice di "Domenica In" era tornata di nuovo sulla questione, dicendo di essere stata amica di Simona Ventura ma che la vita poi l'aveva portata a fare delle scelte» e che lei «ama circondarsi di persone sincere». Le due sarebbero infatti state messe l'una contro l'altra a causa di terze persone che hanno detto bugie a entrambe, accendendo una miccia che poi è esplosa e ha fatto sì che Mara Venier chiudesse completamente i rapporti con Simona, non rispondendole più al telefono.

L'Isola dei famosi

Nel corso dell'intervista, Simona Ventura ha parlato anche della sua esperienza all'Isola dei Famosi, uno dei reality più amati dal pubblico italiano: «L'Isola è stato un "vestito" che sono stata felice di cucirmi addosso. È stato un programma bellissimo, ho tanti ricordi della mia vita legati a quel periodo. La mia più grande soddisfazione è stata quella di non avere mai messo in imbarazzo nessuno. Tutti quelli che hanno partecipato, hanno poi lavorato in televisione. Partecipare come concorrente è stata una delle scelte più pazze che io abbia mai fatto. È stato un viaggio molto complesso che, però, è stato un mio gesto di ribellione alla situazione che vivevo in quel momento perché mi ero un po' allontanata dalla gente, mi ero un po' assopita. Nella vita ho anche fallito perché lo riconosco ma devo dire che da quei momenti ho imparato molto e mi sono serviti tanto per crescere».

I figli

Simona Ventura ha parlato poi anche del dramma vissuto dal figlio Niccolò, accoltellato fuori da una discoteca nel 2018: «È stato un momento bruttissimo. Io ero in Calabria per lavoro e alle cinque di mattina vedo il suo numero sul display. Mi sembrava molto strano. Quando ho risposto, mi ha parlato una sua amica dicendomi che Niccolò era stato aggredito. Mi si è gelato il sangue ma dentro di me sentivo che era vivo perché una mamma le sente certe cose. Ho ricevuto il sostegno e la vicinanza di tutti. Il professore mi disse che mio figlio era stato molto fortunato perché nessuna delle undici coltellate aveva colpito punti o organi vitali. Quel momento della mia vita è stato fondamentale per farmi capire davvero le cose importanti».

Il matrimonio con Giovanni Terzi

Infine il racconto dell'esperienza a "Ballando con le stelle", dove la conduttrice si è classificata seconda: «Ballando con le Stelle è stato un programma bellissimo. Mi sono spogliata di tutte le maschere che avevo e che portavo. Avere Giovanni con me, mi ha aiutata tantissimo». Spazio poi a Giovanni Terzi, che ha raggiunto la sua futura moglie in studio: «Io e Giovanni ci sposiamo il 6 luglio e non vediamo l'ora. Con Giovanni mi sono subito sentita a casa, protetta, sicura e risolta». Lo scrittore ha detto: «Le donne come lei ti accendono la luce nella vita. Simona ha dato una prospettiva meravigliosa alla mia vita, mi ha trovato in un momento difficile per me perché stavo facendo i conti con i miei errori passati. Ci siamo riconosciuti nei nostri dolori. Noi ci siamo conosciuti a casa di alcuni amici a una cena e io le regalai un libro. Da quel momento in poi non ci siamo più lasciati». Sulla proposta di matrimonio, Simona ha detto: «È stato un momento bellissimo. Io non sapevo nulla. Sapevamo che volevamo sposarci ma non quando. I nostri figli sono molto felici per noi. Il matrimonio sarà a Rimini e ci sarà una grande festa, sarà bellissima».

L'attacco ai tifosi juventini

Simona Ventura è stata poi protagonista di un divertente siparietto. O almeno, per qualcuno. Alla fine dell'intervista, la conduttrice ha infatti preso il microfono per cantare alcune canzoni, intonando anche il coro "chi non salta è un gobbo juventino".

Per l’archivio: Simona Ventura che canta “chi non salta è un gobbo juventino” pic.twitter.com/a7OawVTlLj — Stefano Monti (@kindermaxxi) March 17, 2024

Un fatto, questo, non apprezzato proprio da tutti. Sui social infatti molti hanno criticato la Ventura per l'attacco gratuito alla Juventus e ai propri tifosi.