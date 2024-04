Walter Chiari, tutte le donne del "latin lover" della Dolce Vita: da Lucia Bosè a Mina ma il comico sposò solo Alida Chelli

Un comico che ha fatto la storia del cinema degli anni '50 e '60, ma Walter Chiari divenne noto anche per i suoi numerosi flirt con donne spesso finiti sulle prime pagine dei rotocalchi dell’epoca. In breve tempo diventò il divo della "Dolce Vita" nonché quello che ha ispirato l’omonimo film di Federico Fellini, vero, millantato, invidiato e ammirato, quello della vita a "mille all'ora" che attraverso i giornali finiva per trasmettere l’immagine del simpatico malandrino. Oggi a Domenica In si omaggia l'attore con il figlio Simone Annicchiarico.

Simone Annicchiarico a Domenica In, chi è il figlio di Walter Chiari? Età, i problemi della droga del padre, la vita privata, dove vive, il gossip su Belen e la carriera

Walter Chiari la fama da Latin Lover

Walter Chiari, cognome d’arte dall’anagrafico Annicchiarico, ha il suo momento di massima gloria gossippara, quando nel 1956 si trova a girare La capannina ad Hollywood accanto alla fascinosa attrice americana Ava Gardner, i due si innamorano e si fidanzano. Un altro amore che è tra i suoi più importanti, è quello con Lucia Bosè, con fidanzamento d’ordinanza durato quattro anni e rottura alle soglie del matrimonio.

Il matrimonio

Altri flirt importanti e chiacchierati, li ebbe con Elsa Martinelli, Anita Ekberg, Delia Scala, Mina e altre soubrette e attrici dell’epoca e anche Maria Gabriella di Savoia. Conobbe finalmente Alida Chelli, figlia del compositore di colonne sonore e direttore d’orchestra Carlo Rustichelli, e attrice e cantante italiana. Si fece conoscere con la sua versione della canzone Sinnò me moro, che apre il film Un maledetto imbroglio. Nel 1966 conobbe poi Walter Chiari, la coppia si sposò piuttosto presto, nel 1969, e l’anno successivo nacque il loro unico figlio, proprio Simone Annicchiarico. Ma la coppia non durò molto, i due rimasero infatti insieme solo fino al 1981. A quel punto Alida ebbe poi una relazione con il conte Riccardo Rocky Agusta, non ebbe particolare seguito, ,a poi si legò sentimentalmente a Pippo Baudo, e con lui rimase per sette anni. Morì poi a Roma dopo essersi ammalata di tumore, nel 2012, all’età di 69 anni.

Simone Annicchiarico, ricorda Walter Chiari: «Mi padre mi chiamò tre ore prima di morire, era pimpante e pieno di progetti. Ancora ci chiediamo cosa è accaduto»

Gli amori tormentati

Anche negli anni ’70, decennio nel quale Walter entra nei 50 anni di età, non si placano le sue conquiste “illustri” e neanche l’attenzione dei quotidiani scandalistici. Sarà infatti, per parecchi anni, dal 1979 al 1987, il compagno di Patrizia Caselli, bellissima showgirl, all’epoca giovanissima. Altra relazione, molto importante per Walter, fu quella con la seducente Anna Maria Rizzoli, molto più complesso fu invece il legame che unì Walter a Valeria Fabrizi.