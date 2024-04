Simona Ventura in tv con una paresi del nervo facciale: «Ho mezza faccia bloccata». Cosa le è successo

Simona Ventura ha fatto preoccupare i fan sintonizzati per la puntata di Citofonare Rai2, che la vede alla conduzione insieme all'amica e collega Paola Perego.

Il mattin show della domenica ha portato le due showgirl al timone di un programma per la prima volta insieme: Simona e Paola si sono conosciute meglio, sono diventate amiche e si sono sostenute nei momenti più difficili, come quando la Perego fu operata per un tumore al rene. Questa volta, la disavventura è capitata a Simona Ventura.

Ragazzi succede: l’importante è che è assolutamente transitorio!! Mai mollare 🩷🩷 #citofonarerai2 pic.twitter.com/1qE3B3LoOY — Simona Ventura (@Simo_Ventura) April 7, 2024

Simona Ventura, il viso fa preoccupare

«Mi puoi anche riprendere a piano americano perché non sono nel mio periodo migliore. Ho mezza faccia bloccata a causa del freddo, ma mi sto curando, è transitorio», ha spiegato Simona Ventura rivolgendosi al cameramen che provava a riprenderla solo da un lato. Ventura ha cercato di tranquillizzare tutti e mettere a tacere le voci dei malpensanti chepotrebbero ridurre tutto il problema all'uso eccessivo di botox.

«Paresi del settimo nervo facciale. Tanto spavento ma poi cura di cortisone e passa. L’ho vissuto anche io!», ha raccontato un utente sotto il post di Simona Ventura, per confermare il suo problema e la conduttrice ha risposto con un cuore in segno di solidarietà e ringraziamento.

La conduttrice ha voluto precisare che è tutto transitorio e che tornerà a sorridere come prima, anche se la voglia di ridere e godersi la soleggiata domenica che le aspetta non è passata di certo!