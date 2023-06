REVINE LAGO - Se n’è andato a 70 anni, dopo un breve ricovero in ospedale, Adriano Bottecchia, il panettiere con la P maiuscola di Lago. Con lui la Vallata perde una eccellenza assoluta. Per Botteccchia fare pane non era un mestiere, era una passione ereditata in famiglia, passione che era riuscito a trasmettere anche alla figlia Vera, arrivando così alla quarta generazione di panettieri. Il profumo del suo pane che dalla bottega si diffondeva per le vie, fino a raggiungere le sponde del Lago, era un vero richiamo per passanti e turisti che erano disposti ad aspettare anche delle mezze ore pur di accaparrarsi l’ambito pane dalla fragranza e croccantezza uniche.



SAPORE ANTICO

A nche il negozio, con la sua struttura in legno, con la panchina all’esterno per i clienti più stanchi e con gli aforismi che Adriano scriveva su vetrate e cartelli, aveva un sapore antico, che riportava indietro negli anni. Dotato di una intelligenza vivace e di un carattere eccentrico, Adriano Bottecchia amava dialogare con i clienti in attesa, ai quali dispensava la sua “filosofia di vita”. Il segreto del successo del suo pane e dei suoi tranci di pizza? Il forno a legna, l’uso di farine di altissima qualità e il lievito che doveva essere rigorosamente “lievito madre”, questo mix portava Adriano a sfornare un pane che rasentava la perfezione.