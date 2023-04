Accoltellamento nel centro disabili di Zero Branco. Operatrice aggredita da un paziente, è grave

ZERO BRANCO (TREVISO) - Accoltellamento all'interno della struttura "Terra libera tutti". L'accaduto oggi, 17 aprile, intorno alle 11 nella struttura che accoglie persone diversamente abili con deficit psichico. Ed è stata proprio una persona affetta da disabilità (autismo) che ha ferito con un coltello un'assistente in servizio presso la comunità durante un laboratorio di cucina organizzato dall'associazione. L'uomo è ora con i Carabinieri. La professionista accoltellata è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.