Paura a Jesolo, al via la stagione e scatta la rissa in spiaggia: giovane accoltellato alla mano rischia di perderla

JESOLO - Una rissa tra cittadini stranieri, uno dei quali gravemente ferito ad una mano, con una corsa tra ospedali per cercare di salvargliela. Ma anche dei giovani, tra i quali un minore, fermati con della droga sulla spiaggia.

LA RISSA

Stagione al via sulla spiaggia di Jesolo, la città da subito deve fare i conti con la questione sicurezza. L'episodio più grave è quello avvenuto sabato attorno alle 19 sull'arenile tra piazza Marconi e piazza Manzoni: protagonisti tre cittadini nordafricani, a quanto pare tutti e tre tunisini con un'età inferiore ai trent'anni. Per cause ancora in corso di accertamento il gruppo ha iniziato a discutere fino a quando la discussione è degenerata e uno dei tre è stato colpito violentemente con un'arma da taglio. Da chiarire se sia stata una bottiglia o un coltello, quello che sembra abbastanza certo è che il giovane è stato ferito violentemente ad un polso forse per parare i colpi. Ma soprattutto in modo molto profondo, tanto che l'uomo ha rischiato di perdere la mano.

Soccorso dalla locale ambulanza, dopo un primo trasferimento al pronto soccorso di San Donà, il giovane è stato trasferito all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove è stato sottoposto ad un primo intervento in cui i medici hanno tentato di salvargli la mano. Successivamente è stato spostato all'ospedale di Padova dove si trova un reparto specializzato in chirurgia della mano. Tutti da chiarire i contorni dell'episodio, sui quali stanno indagando, con il massimo riserbo, gli agenti del commissariato di Jesolo che dovranno accertare cosa sia accaduto in quei momenti sulla spiaggia, soprattutto come il cittadino tunisino si sia ferito così gravemente e gli eventuali motivi alla base della discussione.

LA DROGA

Proprio sabato pomeriggio, sulla spiaggia di Jesolo, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato un controllo di contrasto allo spaccio e al consumo di droga, fermando dei giovani compreso un minorenne grazie anche all'ausilio dell'unità cinofila Baskoo lungo l'arenile. Le pattuglie hanno monitorato la zona del centrale e la zona faro della spiaggia. Ed è stato in qui che gli agenti hanno individuato alcuni ragazzi in possesso di sostanze stupefacenti. Si tratta di persone italiane residenti nel circondario: tutte sono state sanzionate con una multa amministrativa di 400 euro e segnalate alla Prefettura di Venezia per i provvedimenti del caso. I controlli antidroga continueranno con cadenza giornaliera, nelle prossime settimane entrerà in azione anche la seconda unità cinofila in servizio al comando di Polizia locale.

INCENDIO

Sempre sabato sera, attorno alle 19.15, è invece scattato l'allarme all'ex hotel Sant'Ambrogio in largo Augustus per un principio di incendio divampato nel seminterrato. Dei residenti hanno notato il fumo uscire dal locale chiesto l'intervento dei pompieri che hanno domato le fiamme. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. Non è escluso che il fuoco poca essere divampato per effetto di un mozzicone di sigaretta oppure per un fornelletto utilizzato da un senza tetto che si rifugiava nella struttura. Fortunatamente i danni all'ex hotel sono stati limitati, come da prassi il proprietario dell'immobile, inutilizzato da tempo, verrà invitato a chiudere ogni varco, come accaduto per altre strutture in passato. Venerdì scorso in città c'è stata la visita del prefetto Michele Di Bari assieme al questore Maurizio Masciopinto. «E' una visita ha detto il sindaco Christofer De Zotti che conferma gli ottimi rapporti fra il nostro ente la Prefettura e la Questura. Il fatto che sia stata manifestata la volontà di potenziare l'organico delle forze dell'ordine per tutto l'anno è un cambio importante: è la presa di coscienza che Jesolo sta diventando una città viva per tutti i 12 mesi».