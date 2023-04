Aggressione al centro disabili di Zero Branco. Il sindaco: «Comportamento imprevedibile» Video

ZERO BRANCO (TREVISO) - Accoltellamento all'interno della struttura "Terra libera tutti". L'accaduto oggi, 17 aprile, intorno alle 11 quando una persona affetta da autismo ha ferito con un coltello un'assistente in servizio presso la comunità durante un laboratorio di cucina organizzato dall'associazione. Queste le parole del sindaco Luca Durighetto: «Operatori preparati, la struttura funziona ormai da 5 anni. Quando si ha a che fare con ragazzi fragili e con reazioni non calcolabili prima tutto può diventare pericoloso ma se all'interno del percorso di autonomia, gli operatori e la psicologa hanno ritenuto che potessero farlo, lo hanno fatto». Sull'importanza della struttura inverviene invece l'assessore ai Servizi sociali Lucia Scattolin: «Abbiamo creduto in questo progetto sin dall'inizio».