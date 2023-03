Choc alla mensa della Caritas. Operatore colpito alla gola con una roncola da uno stranierio, lo stesso che aveva tentato la rapina nell'internet point di via Zenson

TREVISO - Aggressione alla mensa della Caritas. Ad impugnare un coltello e prendersela contro i volontari in servizio è stato lo stesso autore dell'aggressione all'internet point di via Zenson qualche giorno fa. L'uomo ieri sra, 22 marzo, ha dato in escandescenza nella sede della mensa della Caritas di Treviso e ha colpito alla gola un addetto al servizio. Dopo l'aggressione, l'uomo è scappato ed è stato trovato vicino alla sede della Questura di Treviso. Nello zaino aveva una roncola di 21 centimetri, oggetto con il quale si è scagliato contro l'operatore Caritas.