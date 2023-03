TREVISO - «O mi dai i soldi o ti uccido», aggressione in via Zenson di Piave nella tarda mattinata di oggi, 20 marzo. Un uomo originario del Bangladesh sui 40 anni e irregolare in Italia si è scagliato contro il titolare dell'Internet point all'inizio della via, arrivando dal Put. Il motivo? Voleva rubare l'incasso dell'attività.