Accoltellamento a Zero Branco. Il presidente di "Terra libera tutti": «Un singolo episodio non può inficiare su un intero percorso» Video

ZERO BRANCO (TREVISO) - Accoltellamento all'interno della struttura "Terra libera tutti". L'accaduto oggi, 17 aprile, intorno alle 11 quando una persona affetta da autismo ha ferito con un coltello una psicologa in servizio presso la comunità durante un laboratorio di cucina organizzato dall'associazione. Sul posto è arrivato immediatamente il presidente di "Terra libera tutti", Andrea Gambardella: «Durante l'attività che stiamo portando avanti da cinque anni per l'autonomia delle persone con disabilità, questo giovane uomo è scattato e stiamo cercando di capire il motivo. Lui stava cercando di tagliare le patate piccole, forse un rumore forte, e ha colpito la psicologa solo che nel farlo aveva un coltello in mano. L'ha ferita in maniera importante, fortunatamente è fuori pericolo - spiega - Adesso che tutta la tensione è un po' scesa e se ne stanno occupando medici e paramedici, la preoccupazione è come questa cosa può aiutarci a far meglio senza inficiare nel percorso di questo uomo e delle altre persone che supportiamo perché sarebbe un peccato che un singolo episodio inficiasse su un intero percorso».