Treviso. Accoltellamento in discoteca: il questore chiude per 10 giorni il "Radika Club"

TREVISO - Il "RADIKA Club” sarà chiuso per 10 giorni. È la disposizione del Questore di Treviso De Bernardin arrivata oggi, mercoledì 24 gennaio: sospensione della licenza di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti e della licenza somministrazione di alimenti e bevande della discoteca.

Il provvedimento è stata emanato a fronte di due gravi episodi che si sono verificati in un breve arco temporale all’interno della discoteca e che hanno assunto gravi illeciti penali: due liti scaturite presumibilmente per futili motivi tra avventori del locale, una delle quali culminata poi in un’aggressione, perpetrata verosimilmente con l’utilizzo di un bicchiere di vetro, che nello specifico ha causato ai soggetti coinvolti lesioni personali come ferite da taglio al collo.

Su entrambi gli episodi delittuosi sono in corso ulteriori indagini da parte degli Uffici Investigativi al fine di risalire a tutti i responsabili e ricostruirne le esatte dinamiche.

Al di là di ogni possibile valutazione sul comportamento posto in essere dal gestore della discoteca e dal servizio di sicurezza, il provvedimento si è reso necessario in considerazione della gravità degli episodi e del breve lasso di tempo trascorso, ma anche per evitare una potenziale nuova fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, che potrebbe generarsi dalla rivalsa da parte di altri soggetti coinvolti.

Sono attesi, inoltre, ulteriori dispositivi e iniziative da parte della Polizia di Treviso nei confronti dei locali ed esercizi pubblici del Trevigiano.