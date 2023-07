Muretto chiuso per 7 giorni, decisione del questore per la rissa tra giovani e addetti alla sicurezza

JESOLO - Licenza sospesa e quindi chiusura per una settimana della discoteca Il Muretto di Jesolo. Il provvedimento di oggi, 14 luglio, è del questore di Venezia, Maurizio Masciopinto. Si tratta di un provvedimento di natura cautelare ed è stato adottato in seguito ai numerosi elementi raccolti dai poliziotti del Commissariato di polizia di Jesolo accorsi nella mattina del 3 luglio scorso per un violento diverbio che ha visto coinvolti un gruppo di giovani avventori della discoteca e gli addetti alla sicurezza del locale intervenuti per tentare di sedare gli animi. Nel caso specifico la lite, scaturita per futili motivi, è ben presto degenerata in una rissa coinvolgendo avventori e addetti della sicurezza del locale, a seguito della quale tre clienti hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie. Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno permesso di appurare che alcuni addetti alla sicurezza non erano iscritti nell’elenco prefettizio degli A.S.C. (addetti ai servizi di controllo), oltre al fatto che nessuno di loro aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, così come previsto dalla normativa in tema di tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica.

Il provvedimento è stato notificato al titolare nella mattinata di oggi a cura del personale della divisione di Polizia amministrativa della Questura di Venezia in collaborazione con il personale del Commissariato di polizia di Jesolo.