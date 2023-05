Droga e liti tra clienti ubriachi: chiusi due locali a Tarcento e Gemona del Friuli

UDINE - Disposta la sospensione della licenza per due locali nel territorio udinese. Motivi di ordine e sicurezza ha chiarito il Questore di Udine, che ha dato seguito alla proposta dei comandi dei carabinieri, procedendo con la chiusura temporanea dei due esercizi. Nel dettaglio, si tratta di un locale di Tarcento, munito di autorizzazione per l’allestimento di apparecchi di gioco lecito e autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, diventato luogo di ritrovo di persone pregiudicate e/o pericolose, con episodi sfociati in liti tra avventori, alcuni anche in evidente stato di ubriachezza (il locale era già stato oggetto di un analogo provvedimento nel 2020, che evidentemente non aveva sortito in maniera prolungata gli effetti positivi sperati). Sospesa anche l'attività di una discoteca di Gemona del Friuli, teatro di numerosi e recenti interventi dei militari dell’Arma dei Carabinieri, nella quale erano avvenuti vari casi di liti, con avventori alterati da sostanze alcoliche. In particolare, poi, in un recente episodio un ragazzo, ancora minorenne, era stato soccorso dai sanitari all’esterno del locale, in quanto accasciato a terra, dopo uno smodato uso di sostanze alcoliche alternate dall’assunzione di stupefacente, sniffato nella discoteca.

Le criticità del caso hanno fatto ritenere che i predetti locali costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza degli avventori del locale e dei cittadini, pertanto si è proceduto alla temporanea chiusura.