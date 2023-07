Rissa tra giovani alla discoteca Ca' Margherita, il Questore chiude il locale per 10 giorni

LIGNANO - Battuta d'arresto per il Ca' Margherita, il nuovo locale della riviera lignanese aperto lo scorso 10 giugno e nato dalle "ceneri" della storica discoteca Kursaal Club.

Una rissa avvenuta nella notte di sabato scorso tra giovani italiani e albanesi ha portato il questore di Udine a disporne d'urgenza la sospensione per 10 giorni a causa di gravi disordini.

Cosa è successo

Protagonisti della lite sarebbero stati alcuni ragazzi italiani e albanesi, venuti alle mani perché uno di loro avrebbe urtato una ragazza italiana. L'arrivo degli amici, intervenuti per prendere le difese del giovane, avrebbe scatenato un acceso diverbio finito a pugni e spinte, che nemmeno il buttafuori è riuscito a bloccare. Accompagnati fuori dal locale, la lite è continuata nel parcheggio e poi tra le vie di Lignano. Ad aizzare gli animi della compagnia albanese è stata infatti la fuga in auto dei cinque amici italiani, presto raggiunti nel tentativo di bloccarli. Immediata a quel punto la chiamata alle forze dell'ordine. Intervenute le Volanti della Questura di Udine, che hanno rintracciato l'auto inseguita, rifugiata nelle vicinanze di un altro locale pubblico per cercare aiuto, mentre gli inseguitori sono riusciti a fuggire, non prima di aver tentato di fermarla a più riprese con manovre pericolose e azzardate, rischiando di coinvolgere anche ignari passanti. Alcuni ragazzi sono stati accompagnati in Pronto soccorso e hanno fatto ricorso alle cure degli operatori sanitari, con prognosi fortunatamente limitate a pochi giorni, presentando poi denuncia per l'aggressione subita, tanto che su tali fatti sono in corso indagini di polizia giudiziaria. La Questura è dovuta quindi intervenire con la massima urgenza, imponendo la temporanea chiusura del pubblico esercizio ritenuto insicuro, temendo, in particolare, il ripetersi di fatti analoghi anche a breve, già nel corso del prossimo fine settimana.