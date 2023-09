POLESELLA - L’arrivo delle star musicali Tananai e Rocco Hunt a Palazzo Rosso fa chiudere la Statale 16 oggi e domani. C’è grande attesa a Polesella per le due serate dell’Elisyum festival, l’evento musicale tra i più attesi dell’anno. Si prevedono alcune migliaia di partecipanti, previsione che ha reso necessario mettere a punto un’organizzazione dettagliata riguardante le aree a parcheggio e la viabilità. È stata così necessaria l’emissione di un’ordinanza della prefettura che prevede la chiusura della Statale 16 dalle 18.30 alle 3 di notte appunto sia oggi che domani. I mezzi pesanti potranno raggiungere nuovamente la Statale deviando su Via Eridania, via Ca’ Donà, argine Po e via Roma, così come i mezzi in transito da Rovigo a Ferrara. Per i veicoli che si muovono da Ferrara a Rovigo è valido il percorso inverso, mentre alle solo auto è consentito di percorrere via San Gaetano per rientrare sulla Statale da via XIV Novembre a Bosaro. Le attività commerciali presenti nel tratto chiuso saranno comunque raggiungibili e naturalmente potranno recarsi ai parcheggi per Palazzo Rosso le persone che hanno i biglietti per le serate. La sera stessa, a partire dalle 18, ci sarà un evento intitolato “Grease Day. Tramonto anni ‘50” al locale Panta Rei, situato proprio nel tratto di Statale che sarà chiuso al traffico. Dj set rockabilly, auto americane, contest di pin up, cibo e drink saranno raggiungibili sia seguendo le deviazioni indicate dalla Polizia locale, sia segnalando al posto di blocco la propria destinazione.

Gli ospiti

Intanto Palazzo Rosso si sta preparando ad accogliere le due star, consacrate al successo dalla loro partecipazione al Festival di Sanremo, allestendo un grande palco sul soffice manto erboso del parco che lo circonda per 50mila metri quadrati. Le due serate inizieranno oggi alle 20 e domani alle 18, anche se i due artisti più attesi canteranno le loro canzoni intorno a mezzanotte, dopo altri gruppi e dj set. Il costo del biglietto per la prima serata è di 30 euro, per la seconda è di 20 euro. Per entrambi gli appuntamenti è previsto un “vip pack” comprensivo di ingresso spettacolo nell’area vip, ingresso in piscina e cena a buffet al costo di 80 euro oggi e 60 domani. I biglietti sono in vendita su Ticketone e l’ottimo andamento delle prevendite fa supporre un tutto esaurito. Oltre che online, i biglietti si possono acquistare anche a Ferrara al Caffè Bacchelli, a Rovigo all’hotel Villa Regina Margherita e ai bar Corsopolitan e Canevone. In caso di maltempo (ma le previsioni paiono scongiurare il rischio) si valuterà se rimandare l’evento o rimborsare il costo del biglietto.

L’attesa è tanta per due eventi imperdibili nel contesto della prima edizione di un Festival che in futuro potrebbe riservare nuove sorprese, con l’auspicio che il Polesine sappia regalare calore e atmosfera ad artisti di questo calibro. «Con Elisyum Festival il Polesine ospita due artisti di primissimo piano del panorama nazionale e l’auspicio è che tante persone possano scegliere di partecipare a questi due concerti per i quali anche il Comune sta mettendo il proprio impegno organizzativo e di presidio», ha commentato il sindaco Leonardo Raito.