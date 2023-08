PORTO TOLLE - La Fiera del Delta compie 60 anni e si regala un programma particolarmente ricco. L’evento che dal 30 agosto al 3 settembre animerà Porto Tolle è stata presentata in sala consigliare dall’assessore Silvia Boscolo: «Quest’anno è un’edizione importante, abbiamo voluto richiamare le origini di questa manifestazione che in passato era un’esposizione campionaria dove si ritrovavano le eccellenze dell’agricoltura della pesca e confluivano anche gli spettacoli e la gastronomia».

La novità di quest’anno è che non ci sarà lo stand ristorativo, ma grazie a una sorta di fusione tra la Pro Loco e l’associazione dei Calabroni sono stati inseriti nel calendario della fiera un paio di appuntamenti divenuti ormai tradizionali con Musicassociando. «Abbiamo voluto mantenere l’identità della fiera arricchendola anche di un programma di escursioni gratuite – ha continuato Boscolo -. È la prima volta che ci proviamo, questo vorrebbe essere l’anno zero. In questi anni è cambiata l’identità del nostro paese che accanto alla pesca e all’agricoltura ha aggiunto il turismo. Abbiamo voluto inoltre dare ampio spazio all’associazionismo e alla cultura con la presentazione del nuovo libro di Luciano Scarpante e Damiano Laurenti “Nel cuore del Delta del Po. Porto Tolle, la terra più giovane d’Italia”».



COMITATI AL LAVORO



Per la Pro Loco il presidente Santino Feggi ha ringraziato i Comitati frazionali che si sono resi disponibili per il montaggio delle strutture: «Cominciamo ad avere la nostra età e le forze non sono più quelle di una volta, grazie a loro che ci danno una mano importante per mettere in piedi questo evento». Beatrice Cattin è invece intervenuta per i Calabroni: «Abbiamo fuso le energie perché serve tanta forza lavoro e tanto tempo per realizzare una sagra, purtroppo tutti con i tanti impegni ne abbiamo sempre meno. Abbiamo però ideato un calendario condiviso dedicato alle varie fasce di età. Iniziamo mercoledì 30 agosto con quella che noi chiamiamo Maratona delle associazioni, ma che è una passeggiata che ci vedrà far tappa alla casa di riposo dove sarà inaugurato un nuovo murale, mentre il sabato daremo vita al Collision Festival con Eventi molesti che è una realtà portotollese».

Tanti i momenti di svago, ma anche di confronto per celebrare i 60 anni di Fiera del Delta.



GLI APPUNTAMENTI



Si rifletterà grazie ad Aism che il 30 agosto presenterà Portraits con Maurizio Spano: «Il nostro scopo è far uscire un po’ dal guscio i malati di sclerosi multipla». Si ballerà a ogni età: il primo settembre con il liscio dell’orchestra Rossella Ferrari e i Casanova cui seguirà una tombola da 5mila euro e la chiusura del 3 settembre con il concerto tributo agli anni ’80-’90 cui seguirà l’estrazione della lotteria e lo spettacolo musicale pirotecnico. Nel mezzo tante occasioni come “Sport in piazza” con l’esposizione delle associazioni sportive in Largo Europa, come il Circolo Velico Delta Po rappresentato da Nicola Bertaggia. Sport protagonista pure il 31 agosto con Filippo Carlin dell’Ordine dei commercialisti che presenterà la Riforma dello sport e il 2 settembre con “Partecipare è vincere”. Accento sul benessere degli animali con Gabriella Gibin, del Coordinamento tutela diritti animali Rovigo che sempre il giorno della chiusura proporrà il “Delta Pet Carpet”.



OBIETTIVO PROMOZIONE

Il sindaco Roberto Pizzoli dopo aver ringraziato quanti hanno collaborato al programma ha sottolineato: «È vero che nel tempo la fiera ha perso la sua connotazione, ma l’obiettivo principale rimane la promozione locale, perciò vorremmo arrivare a un calendario unico che contenga tutte le manifestazioni che d’estate animano il nostro territorio. La sagra rimane un momento aggregativo che dà respiro alla nostra comunità. Questi eventi sono un motivo di orgoglio non solo per l’amministrazione ma per tutta Porto Tolle, quindi plaudo a voi che avete ideato questa manifestazione».