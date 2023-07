TAGLIO DI PO (ROVIGO) - Buone notizie per il palazzetto dello sport. Finalmente, uno spiraglio di luce è ritornato ad illuminare le sorti del Palavigor inutilizzato ormai da troppi anni perché danneggiato da una tromba d'aria durante l'evento meteo Vaia. Dopo l'aggiudicazione della gara d'appalto, vinta da un'associazione temporanea d'impresa (Ati) tra una società rodigina e una padovana, è venuto il momento della presentazione del progetto definitivo del PalaVigor.

La settimana scorsa, in municipio a Taglio di Po, è stato infatti illustrato l'elaborato da parte dei progettisti, lo Studio Settantasette di Torino, che hanno curato la ristrutturazione del palazzetto tagliolese. Per l'occasione erano presenti oltre all'Amministrazione comunale e il dirigente dell'Ufficio Lavori pubblici del Comune, un rappresentante dell'istituto scolastico Elia Maestri Giovanni Pascoli e il segretario e l'allenatore della Virtus Volley.

IL CRONOPROGRAMMA

La realizzazione degli ultimi due stralci delle lavorazioni, ovvero il terzo riguardante i lavori per il completamento della pavimentazione del campo da gioco, l'adeguamento strutturale del prospetto sud e la sostituzione dei serramenti, e il quindo stralcio afferente i lavori per l'efficientamento energetico e le opere di completamento, vedranno occupata l'impresa appaltatrice per circa otto mesi.

Importanti sono stati gli adeguamenti strutturali eseguiti, così come le opere di adeguamento del campo da gioco per gli standard Coni, l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'installazione di tecnologie volte all'efficientamento energetico. L'aspetto esteriore, seppur rinnovato, non andrà a modificare l'impronta estetica che da sempre connota il palazzetto tagliolese. Il quadro economico prevede per il quinto stralcio un ammontare complessivo di 1 milione 650 mila euro interamente finanziato dal Pnrr.

I FONDI

Mentre per il terzo stralcio l'ammontare dei lavori è di 196 mila 340 euro messi a disposizione dal Comune con fondi propri. Oltre ad ulteriori 16mila euro ottenuti grazie a un cofinanziamento tra la Regione Veneto (Legge 59/1999) per 10 mila 780 euro e un'aggiunta del Comune di 5mila 220 euro. Con la presentazione del progetto si è aperto altresì un tavolo di confronto tra Comune, società sportiva e scuola, per raccogliere pareri e opinioni sulle effettive esigenze degli utilizzatori.

L'assessore ai lavori pubblici, Matteo Sacchetto, ha manifestato la sua soddisfazione e ha dichiarato: «Il progetto a me piace, è innovativo, pur mantenendo la struttura che da sempre contraddistingue il PalaVigor». Per chi vuol conoscere il progetto è pubblicato sul sito del Comune di Taglio di Po.