Dodicenne fa il bagno e rischia di annegare, i bagnanti la portano a riva: ricoverata in gravi condizioni

ROSOLINA - Una bambina di 12 anni si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Padova per un principio di annegamento. La bambina è stata salvata verso le 10 di questa mattina, domenica 12 luglio, mentre faceva il bagno davanti alla spiaggia di Rosolina.



Soccorsa sul posto, sarebbe stata salvata da alcuni bagnanti che l'hanno vista annaspare nell'acqua. È intervenuto il 118, che dopo averla rianimata e messa in sicurezza, ha provveduto a caricarla sull'elicottero del Suem.