Incidente sul lavoro in fabbrica, ferito operaio 21enne. Incastrato con un braccio nel macchinario. Rischia una mano

VITTORIO VENETO (TREVISO) – Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 marzo, in un'azienda della zona industriale di via Schiaparelli a Vittorio Veneto. A rimanere ferito un operaio di 21 anni, di origini ucraine. Stando alle prime informazioni sarebbe rimasto incastrato con una mano in un macchinario. Il giovane è stato immediatamente soccorso dai colleghi e, una volta medicato dagli operatori del pronto soccorso, trasferito in ospedale a Conegliano. Non è in pericolo di vita ma restano da valutare le lesioni subite all'arto. Per chiarire la dinamica sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell'Usl della Marca.