un grande dispiegamento di forze dell’ordine, che hanno isolato non solo via Statale, dove vive la famiglia Barbri, ma anche gli accessi ai campi retrostanti l’abitazione. Il motivo? I militari hanno deciso di ispezionare con il georadar i terreni circostanti, già perlustrati in lungo e in largo anche con l’ausilio dei cani molecolari. Lo strumento, però, potrebbe arrivare a vedere quello che l’occhio umano di fatto non può cogliere. Il georadar, infatti, ha la capacità di vedere fino a tre metri di profondità nel sottosuolo. Erano entrati in azione anche gli escavatori, che hanno rivoltato un’ampia porzione di terreno.





Samira scomparsa dopo aver portato la figlia all'asilo: trovate le scarpe

Il marito di Samira ritrova il portachiavi in un fosso

STANGHELLA -: indagato per omicidio e soppressione di cadavere il marito di Samira El Attar La mamma marocchina, di 43 anni, è scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, nel Padovano. L'uomo è indagato dalla Procura di Rovigo. LaNei giorni scorsi c'era stato