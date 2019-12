Mamma scomparsa a Padova, il marito di Samira ritrova il portachiavi in un fosso

di Camilla Bovo

STANGHELLA (PADOVA) - Dopo le scarpe , un secondo ritrovamento: ildi Samira . È la notizia diffusa dai parenti della 43enne di origine marocchina di cui si sono perse le tracce il 21 ottobre.Secondo quanto raccontato dai familiari, infatti, l'oggetto sarebbe stato individuato lo scorso lunedì mattina sempre dal marito della donna, Mohammed, nello stesso luogo in cui aveva trovato, soltanto pochi minuti prima, le calzature scure indossate da Samira al momento della scomparsa: all'interno di unche costeggia la statale 16 in direzione Solesino. Pare infatti che, una volta giunti i carabinieri lungo la ss16, allertati da Mohammed e dalla zia di Samira, l'uomo abbia notato un altro oggetto spuntare tra l'erba del fossato. Avvicinatosi, avrebbe riconosciuto il portachiavi di Samira. Un oggetto inconfondibile, con il nome di lei scritto in arabo, regalo portatole da alcuni conoscenti circa