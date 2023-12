ROVIGO - In città si respira aria di Natale: luminarie, addobbi, installazioni luminose, abeti decorati hanno “invaso” da giorni il centro storico. C’è però una zona del centro che non sembra vivere lo stesso fervore ed è la piccola piazza Annonaria, racchiusa tra le mura dell’ex ghetto. Basta affacciarsi a uno degli ingressi delimitati dalle grandi cancellate metalliche, in un qualsiasi pomeriggio di queste settimane di fine autunno per notare, a colpo d’occhio, come l’intera area sembri alquanto desolata. Gli unici segni di vita dipendono dalle poche attività commerciali o delle associazioni che ancora resistono e occupano i cosiddetti box, ossia gli immobili che si affacciano sotto al porticato che segna il perimetro della piazza. Da tempo piazza Annonaria sta cercando di ritrovare una identità che da tempo sembra perduta e i vari progetti che nel corso degli anni hanno puntato a rivitalizzarla, non sembrano aver raggiunto l’obiettivo prefissato: la scorsa estate anche la macelleria Bertazzo ha lasciato la propria sede storica per trasferirsi a Ceregnano e così, oggi, la piazza sembra ancora più vuota.



SEGNALI DI SVOLTA

Eppure qualcosa si muove. Perché come annunciato nelle scorse settimane, il box numero 10, conosciuto anche come ex pub Macallan’s ha trovato un possibile gestore. Dopo i numerosi tentativi di trovare un concessionario per il locale chiuso dal 2013 e di proprietà del Comune messi a punto dalle amministrazioni e anche da un commissario prefettizio, ovvero diversi bandi andati tutti a vuoto, un soggetto interessato a riaprire l’attività si è fatto avanti e Palazzo Nodari tramite i propri uffici sta procedendo a formalizzare la concessione attraverso una trattativa privata, dopo che anche l’ultimo bando pubblicato la scorsa estate è andato deserto.



POSSIBILE GESTORE

Il soggetto interessato ad avviare una nuova attività tra piazza Annonaria e piazza Merlin è la ditta Hotel & resort srl, società titolare dell’hotel Capital di viale Porta Adige diretto da Federico Mercuri. In questi giorni i rappresentanti della ditta stanno prendendo visione del locale, del suo stato di conservazione e dei lavori di riqualificazione da realizzare, che non sono pochi. Ma sono una delle condizioni per le quali il locale è stato affidato alla Hotel & resort. Che l’immobile necessiti di importanti interventi interni ed esterni è cosa nota: il costo dei lavori è stato stimato intorno agli 80mila euro. Somma che potrebbe pure aumentare a causa di eventuali interventi strutturali che potrebbero emergere in corso d’opera. Successivamente, il concessionario dovrà presentare un progetto di riammodernamento al Comune, il quale lo sottoporrà alla Soprintendenza, perché l’intera piazza è vincolata. Poi dovrà, come detto, finanziare e realizzare i lavori in modo tale da garantire l’apertura del locale entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024.



NEGOZIO LOCATO

Altro immobile di proprietà comunale, a diversa destinazione, è l’ex negozio Calzedonia, affacciato su corso del Popolo che fa parte del complesso storico di Palazzo Roverella. Da quando il marchio ha lasciato il centro storico, in piena estate, è iniziata subito la ricerca di un nuovo affidatario che è stato trovato in breve tempo. Si tratta del gestore della tabaccheria Roverella che a questo punto sposterà l’attività nell’immobile adiacente, appunto l’ex Calzedonia, lasciando vuoto l’attuale. Il che aprirà un nuova caccia all’affidatario per Palazzo Nodari, ma in questo caso trovarlo non sarà facile, data la particolarità del locale: stretto e piccolo.