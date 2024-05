Rovigo. Domenica di incidenti: rider investito, auto vola nella scarpata e vettura distrutta a Taglio di Po

ROVIGO - Se l'è cavata con qualche contusione e tanta paura il rider urtato ieri da un'auto in via Bonifacio mentre andava a fare una consegna. È stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Non è la prima volta che un rider resta coinvolto in un incidente durante l'orario di lavoro.

Nel pomeriggio, invece, verso le 15, un'Audi Q3 è volata giù dalla scarpata della Statale 16 a Rovigo, nel tratto della tangenziale prima della rotatoria con viale Tre Martiri per quanti vanno in direzione Ferrara. La vettura è letteralmente volata fuori strada finendo nei campi. A dare l'allarme sono stati gli altri automobilisti e sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco, personale del Suem 118 e carabinieri. Malgrado l'auto sia stata completamente distrutta dall'impatto, la persona che era alla guida non ha riportato conseguenze gravi.

Esiti purtroppo più gravi per l'incidente che si è verificato durante la notte a Oca Marina, nel territorio di Taglio di Po. Una donna ha riportato gravi traumi nell'uscita di strada dell'auto sulla quale viaggiava. La vettura si è ribaltata più volte e c'è stato poi anche un principio d'incendio. A estrarla dall'abitacolo sono stati i vigili del fuoco, che hanno poi consentito i soccorsi del Suem 118. La donna è stata portata in ospedale con l'elisoccorso arrivato da Bologna.