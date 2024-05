Porto Viro. "Spariti" i soldi per gli eventi di Natale: il caso dei 9mila euro raccolti dai commercianti

PORTO VIRO (ROVIGO) - A Porto Viro scoppia il caso delle offerte dei commercianti per il sostegno agli eventi natalizi "sparite": o meglio consegnate poi non ad entrambe le Pro loco coinvolte - Contarina e Donada - ma solo alla prima. Di mezzo, come vedremo, l'assessore al Commercio Alessia Tessarin e un'indagine condotta dalla Polizia locale.

Nelle settimane precedenti il Natale Tessarin aveva lanciato l'idea che gli operatori di Porto Viro raccogliessero dei fondi per sostenere le imminenti promozioni. Si tenne una riunione e l'iniziativa partì con tanto di vetrofanie nei negozi e locandine nei social. Alcuni commercianti si incaricarono di passare dai colleghi e di radunare appunto dei soldi; in tutto si portò a casa una cifra ragguardevole, 9mila euro. Saranno distribuiti - si disse - alla Pro di Contarina e a quella di Donada. Ma ora emerge che sono finiti solo alla prima, che fisicamente - fanno notare molti in paese - non ha organizzato praticamente nulla a Natale. Perché?



ACCESSO AGLI ATTI

Venuto a sapere della faccenda, il gruppo di minoranza, guidato da Maura Veronese, ha richiesto un accesso agli atti, dal quale è emerso che l'Amministrazione, di suo, non ha sborsato nulla, ma tuttavia si è "spesa" mediante l'iniziativa dell'assessore, assessore che poi avrebbe deciso di devolvere la somma (raccolta da altri) a Contarina. Alessia Tessarin, sul suo profilo Facebook, ha spiegato che il progetto è stato condiviso da entrambe le Pro loco. "La Pro di Contarina si è adoperata in prima persona in maniera assolutamente trasparente, tenendoci sempre informati, mentre la Pro di Donada si è inserita con i propri eventi all'interno del calendario previsto".



L'INDAGINE

Tale affermazione non è "tornata" al segretario comunale che ha chiesto al comandante della Polizia locale, Maurizio Finessi, di fare luce. Il comandante ha indagato e ha emesso una nota (presumiamo indirizzata al segretario) che in qualche modo è divenuta però di dominio pubblico. "I commercianti di Porto Viro - scrive Finessi - su loro libera iniziativa, ed individuando tra loro alcuni soggetti referenti, hanno raccolto un contributo economico finalizzato alla realizzazione di iniziative atte ad allietare le feste.

Tale contributo, dell'importo di poco più di 9mila euro, è stato poi dato alla Pro Loco di Contarina, che si è attivata per la buona riuscita del progetto".



L'AFFONDO

Parole che hanno lasciato basita la minoranza che, infatti, ha replicato duramente: «Da quanto si evince - dichiara Maura Veronese - sembra proprio che la somma sia stata donata per scelta dell'assessore Tessarin alla Pro loco di Contarina: il motivo è ignoto». «A Natale a tutti piace ricevere un regalo - affonda Veronese - ma esistono delle procedure che tutti devono rispettare, assessori inclusi».