Ciclista investito da un'auto a Porto Viro, morto il mago delle pellicole

PORTO VIRO Tragedia sulla strada a Porto Viro. Un'auto ha investito un ciclista, che ha perso la vita. L'incidente è accaduto in via Mea a Porto Viro. Attorno alle ore 18 una Fiat Punto con al volante un 64enne del luogo, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito un ciclista. Per Luigi Bernusso, il 78enne che stava pedalando verso casa, non c'è stato niente da fare. L'uomo è stato sbalzato di sella ed è finito a terra morendo sul colpo.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Porto Viro.

Ultimo aggiornamento: 21:17

