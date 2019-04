Pistola in pugno e volto coperto: rapinatore solitario assalta la Posta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCHIOBELLO - È entrato nell'ufficio postale con il volto parzialmente coperto e unain pugno. Ilha agito velocemente e si è fatto consegnare il denaro contante presente nella cassa dello sportello, il cui ammontare per la verità assommava a poche centinaia di euro, ed è poi fuggito via a piedi. Subito è stato dato l'allarme, ma il malvivente è riuscito a far perdere le proprie tracce e le immediate ricerche da parte dei carabinieri della Stazione di Occhiobello, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelmassa, non sono riuscite ad individuarlo. È successo mercoledì sera, attorno alle 19, poco prima della chiusura dell'ufficio postale di via Tasso a Santa Maria Maddalena, che dal lunedì al venerdì restano aperte fino alle 19.05. Un dettaglio che il rapinatore sembrava conoscere bene, attendendo il momento in cui pensava le casse sarebbero state più piene e gli uffici più vuoti. Sembrerebbe aver agito da solo, ma armato.