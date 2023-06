ROVIGO - Erano circa le 11 quando, in via Boscolo a Rovigo, un uomo di mezza età che stava camminando, superata piazza Merlin, pochi passi dopo il vicolo che conduce a corte Cappa d’Oro, ha avuto un malore. Il suo cuore ha smesso improvvisamente di battere ed è crollato a terra, in mezzo alla strada. Fortunatamente in quel momento più di un passante si è accorto dell’accaduto e si è subito formato un capannello.

Immediato l’allarme al 118, segnalando che l’uomo si trovava a terra privo di battito e privo di coscienza, con il volto insanguinato a causa delle ferite provocate dalla caduta. Il caso ha voluto che fra quanto si sono fermati, ci fosse una persona che sapeva come comportarsi e ha iniziato con vigore a praticare il massaggio cardiaco all’uomo a terra. Andando avanti per i lunghi minuti fino all’arrivo del medico e del personale sanitario del Suem, che hanno subito avviato le proprie manovre rianimatorie.

Minuti lunghissimi, con una lunga coda di auto che si è fermata fino a corso del Popolo, visto che le operazioni di soccorso si stavano svolgendo in mezzo alla strada. Tutto, però, era ovattato in un silenzio quasi irreale, con gli sguardi preoccupati che si sporgevano verso quel corpo a terra attorno al quale i sanitari continuavano ad affannarsi, con la disperazione che sembrava gradualmente prendere il sopravvento, ma nessuno si è voluto arrendere.

La ripresa

Una determinazione che è stata ripagata, perché l’uomo si è ripreso e una volta stabilizzato, è stato caricato sull’ambulanza e trasportato a sirene spiegate verso l’ospedale di Rovigo per tutte le cure e gli accertamenti del caso. Dalle prime sommarie informazioni si sarebbe trattato di un infarto miocardico acuto e sarebbe quindi risultato prezioso anche il primo massaggio cardiaco che gli è stato praticato dallo sconosciuto che è accorso nei primi istanti, dopo essere sceso dalla propria auto. Sulla quale è poi risalito una volta che l’ambulanza è ripartita. Il suo gesto può aver salvato la vita di un’altra persona.

Un gesto compiuto senza esitare, con competenza e generosità. Un gesto di quelli che segnano un destino. Al momento l’identità di chi questo prezioso gesto l’ha compiuto non è emersa, così come, per evidenti motivi di privacy legata alle condizioni sanitarie personali, quella dell’uomo colpito da infarto. Lo screening accurato al quale verrà sottoposto nelle prossime ore serviranno a chiarire gli aspetti medici della vicenda e in particolare, le cause.

A lui, intanto, oltre alla paura e alle comunque sgradevoli conseguenze dell’infarto, resterà la certezza di essere stato salvato, oltre che dal tempestivo intervento del personale del Suem, soprattutto da quella persona che senza pensarci un attimo, si è lanciata su di lui e con decisione ha eseguito la corretta manovra decisiva per scongiurare la morte.