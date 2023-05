Malore improvviso in gara, 19enne cadorino salvato dal defibrillatore

VIGO DI CADORE Tragedia sfiorata questa mattina a Pelos, frazione di Vigo di Cadore. Massimiliano Colli, 19 anni, si è sentito male in gara, mentre stava partecipando alla quarta tappa del Criterium cadorino, circuito podistico organizzato dal Csi (Centro sportivo italiano) di Belluno. Il giovane cadorino è crollato a terra durante la corsa campestre, perdendo immediatamente conoscenza. Tempestivo l'intervento di soccorso, un medico ha utilizzato un defibrillatore per salvargli la vita. È poi intervenuto un elicottero del Suem che ha trasportato Colli (tesserato per l'associazione sportiva Vodo) all'ospedale di Belluno. «È stato stabilizzato ed è fuori pericolo», riferisce Ilario Tancon, presidente del Csi bellunese. Alcune sfide maschili della quarta tappa del Criterium Cadorino sono state annullate; 200 in totale i concorrenti, ai padroni di casa degli Aquilotti di Pelos la vittoria nelle due classifiche, giovanile e assoluta. «Esprimiamo il nostro ringraziamento al personale sanitario per il tempestivo intervento e a Massimiliano (e alla sua famiglia), un grandissimo abbraccio, con l'augurio di rimettersi al più presto» si scrive nella nota emessa in serata dal Centro Sportivo Italiano.

Ultimo aggiornamento: 22:34

