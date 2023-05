Malore improvviso mentre lavora in giardino, salvato dai suoi cani da caccia a Borso del Grappa

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Malore improvviso, uomo salvato dai suoi cani da caccia. Storia a lieto fine per un signore classe 1947 residente a Borso de Grappa. L'uomo, mentre lavorava da solo dietro casa, ha accusato un malore con perdita di coscienza ed è caduto a terra senza più dare segni di risposta. I suoi cani da caccia si sono accorti che qualcosa non andava e hanno iniziato ad abbaiare insistentemente attirando l'attenzione della moglie dell'uomo che era invece dentro casa. La donna ha così potuto chiamare il 118 che è intervenuto con un'automedica e un'ambulanza. L'uomo è stato stabilizzato e portato in Pronto soccorso di Castelfranco Veneto.

L'uomo ora sta già meglio grazie all'intervento dei suoi cani.