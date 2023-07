CASTELMASSA (ROVIGO) - L'intera città in lutto per Caterina Gallerani, storica farmacista della "Sant'Andrea Veronico" in via Battisti. La dottoressa, provata da una terribile malattia, si è spenta venerdì, a 62 anni, dopo una lunga battaglia contro il male che l'ha strappata all'affetto di parenti e amici. Sabato la chiesa di Santo Stefano era gremita per i funerali e così anche il venerdì precedente per la veglia di preghiera. Un dolore condiviso dall'amministrazione comunale con l'intero paese.

L'ultimo saluto

Il sindaco Luigi Petrella dedica alla farmacista un ultimo ed emozionante saluto: «Carissima Caterina, già manchi immensamente al tuo paese, a tutti noi. È veramente terribile la certezza di non poter più parlare assieme, di non poter godere della meravigliosa conversazione che sapevi tenere con tutti i cittadini. La comunità perde una grande e dolcissima professionista, moglie e madre, figlia devota, ineguagliabile farmacista e generosissima presenza per chi, sofferente, dolorante, necessitava del suo supporto e ascolto. Mai abbiamo trovato la porta chiusa. Già piegata dalla malattia, hai offerto durante la recente pandemia presenza e soluzioni, facendo della farmacia una vera e propria casa della salute. Hai dato, hai donato, hai anteposto la cura e l'accoglienza a tutto, anche al doloroso cammino di sofferenza. Il sorriso, la pacatezza, la calma e la perenne disponibilità sono rarissime gemme che resteranno per sempre nei nostri cuori. Ci hai insegnato che il coraggio non è trovare la forza di andare avanti, ma andare avanti quando la forza è svanita». Il cordoglio in queste ore è testimoniato anche sui social, con i messaggi di amici ed ex colleghi di lavoro che vogliono portare un pensiero o un aneddoto per ricordare l'amata farmacista.

Il cordoglio della comunità

Il saluto è anche virtuale, come quello affidato alle righe pubblicate da Enrico Casari Ragazzi, a nome del gruppo Facebook "Sei di Castelmassa se...": «Castelmassa perde una persona "unica" per la sua dignità, il suo altruismo e la sua grande dedizione al lavoro per l'aiuto verso il prossimo. A nome del gruppo esprimo alla famiglia di Caterina la vicinanza di tutta la comunità per la quale si è spesa in tutta la sua vita. Fai buon viaggio amica mia, lasci un vuoto incolmabile in ognuno di noi». La farmacia Sant'Andrea Veronico è un'attività storica della città, gestita dalla famiglia Gallerani da oltre 60 anni. La notizia della morte prematura ha destato profondo cordoglio anche nei paesi confinanti, dove la dottoressa era apprezzata per cordialità e professionalità.