ROVIGO - Ha perso una battaglia durata nove anni e la sua scomparsa ha profondamente addolorato la scuola e quanti la conoscevano. Grande dolore per la morte prematura di Silvia Buson, professoressa di 55 anni, docente a l liceo scientifico Paleocapa, che si è spenta dopo anni di sofferenze. Sposata con Savio Stocco, lascia i figli Enrico e Leo . I nsegnava materie letterarie nel liceo della città ed era una figura di riferimento sia per gli alunni che per i tanti colleghi che hanno avuto l’opportunità di conoscerla nel percorso d’insegnamento. Quando la malattia si era aggravata, la professoressa aveva dovuto lasciare il lavoro. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati in queste ore alla famiglia della stimata docente . L’ultimo saluto a Silvia Buson , che tra poco avrebbe compiuto 56 anni, si terrà in forma intima domani alle 17.45, nel Giardino della cremazione a Copparo, in provincia di Ferrara. La scuola rodigina le ha dedicato un pensiero sul sito internet dell’istituto: «Il liceo Paleocapa partecipa al dolore della famiglia Stocco per la perdita della professoressa Silvia Buson. I colleghi e il personale ne conservano il ricordo di una persona squisita, dedita con passione all’insegnamento e sempre presente nella vita dell’istituto».

Il lutto ha toccato anche il mondo dello sport, dal momento che il figlio più piccolo , Leo , milita nelle giovanili delle Rhodigium. Il cordoglio della società di pallacanestro: «Abbiamo saputo che è venuta a mancare Silvia, madre di un nostro ragazzo. La Rhodigium Basket si stringe attorno alla famiglia Stocco in questo triste momento. Alla famiglia Stocco vanno le più sentite condoglianze».