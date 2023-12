Rovigo. Lavoro nero, tre attività sospese e multe per 70 mila euro

ROVIGO - I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rovigo hanno intensificato i controlli nel settore manifatturiero, autolavaggi, distributori di carburante e dei pubblici esercizi del territorio, scoprendo due lavoratori «in nero» in otto imprese ispezionate, due delle quali a Canaro, due a Rovigo, una ciascuno ad Adria, ad Arquà Polesine, a Castelmassa e a Papozze.

A conclusione delle verifiche sono state riscontrate irregolarità in tutte le aziende controllate; sono state adottate tre sospensioni dell'attività imprenditoriale, di cui due per gravi motivi di sicurezza e una per lavoro nero. Complessivamente sono state irrogate multe per 70.000 euro.