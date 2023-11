Schio. Blitz della Finanza durante la festa in discoteca: scoperti lavoratori in nero

SCHIO (VICENZA) - Blitz in un locale notturno durante una festa, scoperti lavoratori in nero. La guardia di finanza ha effettuato un controllo in una discoteca della zona industriale di Schio, assieme ai funzionari dell'Ispettorato territoriale del lavoro.

I finanzieri hanno riscontrato la presenza di diverse figure professionali, tra lavoratori autonomi e dipendenti, ma non esattamente in regola.

In particolare, c'erano un cameriere, un barman e un cuoco pagati in nero oltre all'omessa comunicazione obbligatoria di rapporto di lavoro autonomo occasionale per un dj. La società che gestisce la discoteca ha ricevuto una multa di 2.500 euro: l'attività imprenditoriale è stata sospesa.