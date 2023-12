Lavoro in nero nel sud-est veronese: beccati e sanzionati tre negozi e un'azienda, sospensioni e multe salatissime

VERONA - Sono stati eseguiti dei controlli nel settore manifatturiero del sud-est veronese per il contrasto al lavoro in nero. I carabinieri hanno individuato inadempienze in merito a sicurezza, manodopera irregolare sul territorio nazionale, omessa redazione del documento di valutazione rischi, non conformità delle attrezzature utilizzate, dispositivi antincendio non revisionati.

Due i lavoratori in nero su quattro in un'azienda nel comune di Zimella, oltre a due violazioni sulla sicurezza: sanzioni per oltre 30.000 euro.

Il titolare è stato deferito per la mancata redazione del documento di valutazione rischi e la presenza di estintori non revisionati.

Inolotre, nella stessa azienda c'erano lavoratori di altre due aziende gestite da cittadini extracomunitari operanti nel settore del volantinaggio, il cui titolare di una di queste è stato deferito in stato di libertà per l’impiego di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale.

Per queste due aziende irregolari sono stati adottati i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per lavoro nero.

Altre violazioni poi in alcuni bar di Castelnuovo del Garda e in una pizzeria a Legnago. Gli esiti dei controlli hanno portato ad individuare la presenza di un lavoratore in nero e gravi violazioni in materia di sicurezza in ben due casi su tre.

Per i 3 esercizi è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale rispettivamente per lavoro nero e gravi violazioni in materia di sicurezza.

In totale, l’esito delle ispezioni ha portato a sanzioni per oltre 20.000 euro.