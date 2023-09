Rovigo. Travolta e uccisa sulla statale, indagato per omicidio stradale il motociclista

ROVIGO - Incidente mortale a Polesella, un uomo russo è indagato per omicidio stradale. Lo schianto è avvenuto la sera del 31 agosto sulla statale 16: Valeria Spinu, 19 anni, è stata travolta da una moto mentre pedalava sulla sua bicicletta con la figlia. Per lei non c'è stato nulla da fare.

A quanto sembra il centauro andava a forte velocità, al punto che la bici è stata tranciata in due: mamma e bambina sono state sbalzate a terra. L'uomo è ancora ricoverato in ospedale.