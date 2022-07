BOSARO (ROVIGO) - Se la sono vista davvero brutta i clienti seduti sabato sera all’esterno del bar Al Passo, a Bosaro. Due auto si sono scontrate a poca distanza, una delle due ha cappottato e, senza fermarsi, ha strisciato sull’asfalto abbattendo uno dei vasi che delimitano il plateatico estivo del bar per fermarsi a un soffio da sedie e tavolini del bar. È successo sabato poco dopo la mezzanotte, al Passo, località che a cavallo fra Borsea e l’abitato di Pontecchio Polesine, una sottile striscia fra Canalbianco e Collettore Padano Polesano curiosamente ricompresa nel territorio di Bosaro, per motivi storici legati all’antico traghetto che serviva per attraversare il Canalbianco. Ora c’è un ponte. Ed è proprio all’inizio del ponte, all’incrocio fra la Provinciale 5, e la strada che corre sull’argine del Canalbianco, che è avvenuto l’impatto fra le due auto. A un passo dal Bar Al Passo, dove in quel momento si trovavano, come spesso accade in queste sere d’estate, svariate persone. Fortunatamente, nonostante il violento impatto fra le due auto e la spaventosa carambola, nessuno si è fatto male. Sul posto, infatti, è subito intervenuto il Sue, con ambulanza e automedica, perché dalla segnalazione arrivata al 118, il timore era che potessero esserci feriti gravi. Invece, non solo nessuno degli avventori del bar è rimasto colpito, ma anche i due automobilisti non hanno riportato lesioni significative. La paura, quella sì, però, è stata davvero tanta per tutti.