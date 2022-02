Al lavoro con il green pass falso, licenziato operaio della Berco

VILLAMARZANA - Andava al lavoro esibendo un green pass falsificato, è stato scoperto dalla vigilanza, ora è stato licenziato e rischia anche conseguenze di carattere penali. Protagonista della vicenda è un operaio di Villamarzana al lavoro nello stabilimento della Berco, l'importante azienda metalmeccanica di Copparo, nel Ferrarese.

Ai primi del mese il polesano è stato scoperto nel corso dei controlli effettuati dal personale addetto. È emerso che aveva un green pass falsificato per poter accedere al lavoro senza sottoporsi alle prescritte vaccinazioni contro il Covid. Non avendo il documento rilasciato dalle autorità sanitarie l'uomo non poteva entrare nello stabilimento.

L'azienda, che fa parte del gruppo ThyssenKrupp e produce componenti per carri cingolati, attrezzature per la revisione di macchine movimento terra e presse per il montaggio delle catene, ha preso il provvedimento licenziando l'operaio.

Sul piano penale si ipotizza il reato di falsità materiale commessa dal privato che prevede una condanna da 4 mesi a due anni per aver falsificato il documento a cui aggiungere il reato per aver utilizzato il green pass falso. I sindacati hanno sottolineato l'accuratezza dei controlli effettuati all'interno dello stabilimento copparese dove lavorano 1400 persone. Alla Berco sono ormai pochissimi i dipendenti non vaccinati e quindi non in regola con il green pass e, con l'avvicinarsi della scadenza del 15 febbraio, pare che anche questi abbiano prenotato la vaccinazione.