LENDINARA - Per due volte sono tornati a visitare la loro ex azienda, la Inox Tech, il colosso lendinarese della produzione di tubazioni in acciaio per il settore Oil&Gas, che dal 2014 è passato in mani coreane dopo la cessione dal gruppo Ronda alla Seah Steel. Ma le “visite” dei due non sono state animate da un sentimento di nostalgia verso il vecchio luogo di lavoro, visto che sono avvenute nottetempo e che si sono presentati con un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati