ROVIGO - «Parco eolico nel Delta, quale impatto socio-economico sul futuro della pesca?». È l’interrogativo che pone il segretario generale della Flai Cgil di Rovigo, Mauro Baldi.

Il motivo? Una società con sede a Ravenna, "Agnes srl" che all’interno del proprio sito illustra vari progetti nell’Adriatico, tra questi, quello denominato "Veneto 1" che riguarda Porto Tolle. Un progetto di parco eolico offshore da 800 MW di potenza a circa 13 miglia (24 km) dalla costa.

«In un momento di forte crisi energetica e di vertiginosi rialzi speculativi su gas ed elettricità, per la Flai Cgil di Rovigo la riconversione del sistema energetico, dalle attuali fonti fossili a quelle rinnovabili è quanto mai urgente e necessario - continua Baldi -. È indispensabile anche per quanto riguarda l’aspetto climatico che negli ultimi anni ha prodotto effetti disastrosi, dall’innalzamento della temperatura al riscaldamento dei mari, dallo scioglimento dei ghiacciai alle alluvioni, dai nubifragi alla siccità. Un effetto, quello della siccità che continua a persistere anche in questo periodo sul territorio Polesano, procurando non poche problematiche».

Quindi analizza la situazione in provincia. «In Polesine è già presente il Terminal Adriatic LNG collocato a circa 15 chilometri al largo di Porto Levante, con la conseguente sottrazione di mare alla pesca, mentre per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, molti parchi sono già esistenti e molte richieste arrivano ancora oggi ai comuni, con il rischio purtroppo di levare ulteriore terreno agricolo alle coltivazioni. Ricordiamoci che pesca ed agricoltura sono importanti fonti di reddito per il Polesine».

IL NUOVO PROGETTO

Il progetto di parco eolico offshore da 800 MW di potenza a circa 13 miglia (24 km) dalla costa. Questa offshore wind farm sarà composta da 80 turbine eoliche fisse da 10 MW alte 170m e con un rotore pari a circa 260m di diametro.

«Vista la fase di studio del progetto, non risulta che ad oggi Agnes SRL ne abbia discusso con i vari portatori d’interessi presenti nel Delta, soprattutto con chi attraverso la pesca cercare di dare un futuro alla propria famiglia, in un territorio già di per sé povero di alternative di lavoro. Un tratto di costa che ha fortemente contribuito negli anni alla crescita dell’economia del Delta, un’ulteriore superficie importante di Adriatico che, a parere dei pescatori, anche questa non sarà più utilizzabile per la loro attività».

Se produrre energia sarà il futuro del nostro mare, la Flai Cgildi Rovigo ritiene «improrogabile aprire una discussione tra Agnes SRL, Enti e le varie cooperative e consorzi di pesca esistenti sul Delta, affinché nel futuro energia e lavoro possano coesistere in equilibrio tra loro, perché se è giusto salvaguardare il pianeta, altrettanto giusto è salvaguardare i posti di lavoro nella pesca. Bisogna avviare nel breve una valutazione attenta sugli effetti ecosistemici che avranno le pale eoliche sulla pesca e su tutto l’indotto che gravita attorno a questo settore, senza dimenticare il turismo, altra importante risorsa del territorio. Ad un settore già in forte difficoltà, tra caro gasolio e limitazione di sforzo di pesca cos’altro dobbiamo chiedere? Dopo la chiusura negli anni 80 e 90 di importanti attività, penso ai zuccherifici di Porto Tolle e Ca’ Venier ed ai molti laboratori di confezioni di abbigliamento, il Delta può permettersi di perdere ulteriori posti di lavoro?».